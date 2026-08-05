Мор назвал фаворита в матче «Спартака» с «Оренбургом»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» сказал, что московская команда будет фаворитом в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга».

© Матч ТВ

Встреча пройдет в Москве на стадионе «красно‑белых» и начнется в 18:30.

— «Спартак» — безусловный фаворит этого матча, потому что у «Оренбурга» непростая ситуация — команду покинули лидеры, у них обойма не такая большая, — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры смотрите с 18:00 на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.