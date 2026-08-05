Полузащитник Саусь высказался о работе с тренерским штабом Карседо

Полузащитник московского «Спартака» Владислав Саусь поделился впечатлениями от работы с тренерским штабом Хуана Карлоса Карседо.

— Зимой ты присоединился к команде в разгар сборов, а летом прошёл подготовку полностью. Что можешь назвать главной фишкой штаба Хуана Карлоса Карседо?

— Во-первых, важно, что на протяжении всей предсезонки в команде сохранялась хорошая атмосфера, все работали с удовольствием.

И тактическая подготовка, конечно, очень серьёзная. Испанские тренеры этим славятся. Многие обсуждали, что с «Зенитом» мы снова действовали без номинального нападающего. Игрокам самим интересно, когда тренер внедряет что-то необычное. Тем более когда это приносит плоды.

— В чём отличия в тактике конкретно для тебя?

— В предыдущих командах я привык держать ширину, почти всегда играл очень близко к бровке. А сейчас крайним защитникам нужно больше заходить в центр и создавать там численное большинство, — приводит слова Сауся официальный сайт «Спартака».