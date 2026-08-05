Игрок «Астон Виллы» близок к переходу в «Халл»

Бэйли близок к переходу в «Халл». Клуб ведет с «Астон Виллой» продвинутые переговоры по хавбеку
«Халл Сити» близок к подписанию контракта с Леоном Бэйли из «Астон Виллы», сообщает журналист Бен Джейкобс.
Продвинутые переговоры между клубами АПЛ продолжаются.
В январе атакующий полузащитник досрочно вернулся в клуб из аренды в «Роме», где получил травму на тренировке. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В прошедшем сезоне на счету Бэйли 13 матчей в АПЛ, в которых он сделал одну результативную передачу. Подробная статистика 28-летнего игрока доступна по ссылке.
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