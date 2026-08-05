Булыкин высказался об интересе к Батракову со стороны «Галатасарая»

Булыкин о Батракове: «С российским паспортом сложно в топ-5 лиг перейти сейчас, в хороший клуб вряд ли сразу возьмут. «Галатасарай» может быть промежуточным этапом»
Экс‑форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об интересе к Алексею Батракову со стороны «Галатасарая».
Ранее появилась информация, что турецкий клуб готов активировать предусмотренные контрактом хавбека железнодорожников отступные в размере 20 млн евро. Позднее сообщалось, что «Локо» отказался от переговоров с турками.
– Потенциальный переход в «Галатасарай» можно назвать шагом вперед для Батракова, даже несмотря на то, что Турция не входит в топ‑5 чемпионатов?
– Сейчас с российским паспортом сложно в топ‑5 перейти. В хороший клуб вряд ли сразу возьмут, хоть Батраков и показывает уровень, достойный лиги из топ‑5. Но перейти туда сейчас очень и очень тяжело, а «Галатасарай» может быть промежуточным этапом.
Не могу оценить вероятность этого перехода. «Галатасарай» спрашивал про Батракова, а остальное надо уточнять в клубе или у агентов игрока, – сказал Булыкин.
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Булыкин о Батракове: «С российским паспортом сложно в топ-5 лиг перейти сейчас, в хороший клуб вряд ли сразу возьмут. «Галатасарай» может быть промежуточным этапом»