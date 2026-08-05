Булыкин высказался об интересе к Батракову со стороны «Галатасарая»

Экс‑форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об интересе к Алексею Батракову со стороны «Галатасарая».

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Ранее появилась информация, что турецкий клуб готов активировать предусмотренные контрактом хавбека железнодорожников отступные в размере 20 млн евро. Позднее сообщалось, что «Локо» отказался от переговоров с турками.

– Потенциальный переход в «Галатасарай» можно назвать шагом вперед для Батракова, даже несмотря на то, что Турция не входит в топ‑5 чемпионатов?

– Сейчас с российским паспортом сложно в топ‑5 перейти. В хороший клуб вряд ли сразу возьмут, хоть Батраков и показывает уровень, достойный лиги из топ‑5. Но перейти туда сейчас очень и очень тяжело, а «Галатасарай» может быть промежуточным этапом.

Не могу оценить вероятность этого перехода. «Галатасарай» спрашивал про Батракова, а остальное надо уточнять в клубе или у агентов игрока, – сказал Булыкин.