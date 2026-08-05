Футбольный агент: "Зенит" пытается продать Энрике, но не берут

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об игроке "Зенита" Луисе Энрике.

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"Будет ли "Зенит" кого-то продавать в это трансферное окно? Они пытаются Луиса Энрике продать, но не берут. Видишь, одна команда хотела его, потом взяла Тринкау. "Аль-Ахли", - сказал Гурцкая в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Луис Энрике выступает в составе петербургского "Зенита" с января 2025 года. В текущем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых 20 минут в одной встрече, результативными действиями не отметился. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря 2028 года.

В начале июля в СМИ появилась информация, что "Аль-Ахли" готов заплатить за футболиста 45 миллионов евро. Позже, 22 июля, саудовский клуб подписал вингера "Спортинга" Франсишку Тринкау.