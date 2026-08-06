«Зенит» и «Фламенго» ведут «быстрые» переговоры по переходу Энрике

«Фламенго» рассчитывает на «быстрое» завершение переговоров с «Зенитом» по трансферу вингера Луиса Энрике благодаря хорошим отношениям спортивного директора красно-чёрных Жозе Боту с руководством санкт-петербургского клуба. Об этом сообщает журналист и инсайдер Пабло Руа в соцсети X.

По информации источника, переговоры уже идут, и команда из Рио-де-Жанейро изучает способ оплаты. Отмечается, что сам Энрике очень хочет вернуться в бразильский футбол, но ожидал предложения от «Фламенго» только в конце года. Однако, с изменением приоритетов команды из Рио, ситуация склоняется к сокращению сроков переговоров между сторонами.

Утверждается, что самой сложной частью сделки будет не уход из «Зенита». Российский клуб готов вести переговоры с Луисом Энрике из-за ограничения на количество иностранных игроков в составе. Однако запрашиваемая сумма составляет около € 35 млн, и существенного снижения цены нет.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 24 млн.