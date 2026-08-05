Инфантино созвал экстренное совещание по поводу кризиса в ФИФА

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино созвал экстренное совещание высокопоставленных сотрудников организации в Марокко. Об этом сообщает Independent.

Причиной для созыва встречи стал внутренний кризис в ФИФА, возникший после провала инициативы по созданию новой коммерческой структуры для продажи прав на турниры.

В последние дни несколько национальных ассоциаций отозвали или собираются отозвать письма, подтверждавшие поддержку переизбрания Инфантино на новый срок.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, сменив на этом посту Блаттера, который ушел в отставку из-за коррупционных скандалов. Выборы следующего главы ФИФА назначены на март 2027 года и состоятся в Марокко.