«Интер» не продал Станковича «Брентфорду»

«Интер» не продал Александара Станковича за 40 млн евро «Брентфорду» (GdS)
«Брентфорд» сделал предложение «Интеру» по Александару Станковичу.
Клуб АПЛ подал официальный письменный запрос, предложив 40 млн евро за хавбека, сообщает La Gazzetta dello Sport. Однако миланцы отказались продавать 21-летнего футболиста.
Этим летом «нерадзурри» вернули сына Деяна Станковича из «Брюгге» за 23 млн евро, воспользовавшись опцией обратного выкупа.
Отмечается, что отказ «Брентфорду» был согласован с семьей Александара, она и клуб были едины в своей позиции.
«Интер» не продал Александара Станковича за 40 млн евро «Брентфорду» (GdS)
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