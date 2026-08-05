«Интер» не продал Станковича «Брентфорду»

«Брентфорд» сделал предложение «Интеру» по Александару Станковичу.

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Клуб АПЛ подал официальный письменный запрос, предложив 40 млн евро за хавбека, сообщает La Gazzetta dello Sport. Однако миланцы отказались продавать 21-летнего футболиста.

Этим летом «нерадзурри» вернули сына Деяна Станковича из «Брюгге» за 23 млн евро, воспользовавшись опцией обратного выкупа.

Отмечается, что отказ «Брентфорду» был согласован с семьей Александара, она и клуб были едины в своей позиции.