«Реал» и «Лейпциг» согласовали сумму трансфера нападающего

«Реал» и «Лейпциг» согласовали сумму трансфера Диоманде. Сделку могут закрыть сегодня (Бен Джейкобс)
«Реал» и «Лейпциг» достигли устной договоренности о сумме трансфера Яна Диоманде, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Сделка ожидает только одобрения руководства клуба, которое, вероятно, будет получено сегодня днем.
19-летний вингер, прибывший на сборы немецкого клуба в Австрию, ждет официального оформления перехода.
Ранее сообщалось, что что переговоры между клубами находятся в «очень продвинутой стадии». Общая сумма трансфера ивуарийца значительно превысит 120 млн евро.
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