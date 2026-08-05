«Реал» и «Лейпциг» согласовали сумму трансфера нападающего

«Реал» и «Лейпциг» достигли устной договоренности о сумме трансфера Яна Диоманде, сообщает журналист Бен Джейкобс.

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Сделка ожидает только одобрения руководства клуба, которое, вероятно, будет получено сегодня днем.

19-летний вингер, прибывший на сборы немецкого клуба в Австрию, ждет официального оформления перехода.

Ранее сообщалось, что что переговоры между клубами находятся в «очень продвинутой стадии». Общая сумма трансфера ивуарийца значительно превысит 120 млн евро.