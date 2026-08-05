Экс-игрок "Динамо": хорошо, что клуб убрал Гусева

Бывший игрок "Динамо" Геннадий Морозов высказался о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера клуба.

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Геннадий Морозов считает, что бело-голубые сделали правильное решение, назначив Сандро Шварца.

"Шварца правильно назначили в "Динамо". Хорошо, что они Гусева поменяли. Он неприлично и некрасиво оскорблял Валерия Карпина. Пускай начнёт с Первой лиги и доказывает. Понятно, что вместо него могли бы найти и российского тренера", - сказал Морозов "Советскому спорту".

Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

В конце мая бело-голубые объявили об уходе российского специалиста. Клуб возглавил Сандро Шварц.