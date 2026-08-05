Экс-игрок «Локомотива» оценил слова Баринова про «развал» клуба

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил «Матч ТВ», что не согласен со словами экс‑капитана железнодорожников Дмитрия Баринова о том, что клуб разваливается.

Баринов, выступающий за ЦСКА, во вторник после матча против «красно‑зеленых» в Кубке России заявил, что «люди бегут» из «Локомотива», «команда распадается».

— Что думаете о словах Баринова, что «Локомотив» разваливается, а футболисты бегут оттуда?

— Клуб не разваливается, сейчас строится новая команда. Сейчас «Локомотив» делает акцент на своих воспитанниках. Клуб доказал, что с российскими футболистами в составе может работать, и не надо тратить много денег, чтобы занять третье место. Да, есть обстоятельства, по которым клуб не может продлить контракт с футболистом, и сам игрок выбирает путь своей карьеры, рассматривая выгодные предложения от других команд. Да, состав меняется, в этом году уже ушли Баринов, Воробьев, может еще Карпукас покинуть клуб, плюс не надо забывать про Пруцева — грустно, когда лидеры уходят, потому что невозможно их сразу заменить, — сказал Сенников «Матч ТВ».

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