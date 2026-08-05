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Гендиректор «Факела» о возможности трансфера Дзюбы: «Ни один клуб не должен отказываться от такого игрока. Это не от меня зависит – если Тема захочет»

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Генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о потенциальном подписании Артема Дзюбы.

Гендиректор «Факела»: ни один клуб не должен отказываться от Дзюбы
© РИА Новости

37-летний нападающий пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона.

«Это не от меня зависит – если Тема захочет.Я Тему давно знаю, считаю, что ни один клуб не должен отказываться от такого игрока, как Дзюба», – заявил Кондратов.

В прошлом сезоне Артем сыграл в 28 матчах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.

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