На Украине оштрафовали футбольного тренера за русский язык на тренировках

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Тренер вратарей футбольного клуба "Диназ" Вячеслав Богоделов сообщил, что получил штраф в размере свыше 11 тыс. гривен (около $255) за использование русского языка во время тренировок.

"Меня сегодня оштрафовали, типа за русский язык, на тренировках! Первый вопрос. Если я 50 лет говорил на русском - то никого не смущало?" - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Богоделов, затрагивая тему использования украинского языка, подчеркнул, что на нем "разговаривали только в Ирландии и Канаде". "Я никогда не слышал чисто украинский язык", - добавил он.

ФК "Диназ" - украинский профессиональный футбольный клуб из Вышгорода Киевской области. Выступает во Второй лиге чемпионата Украины по футболу.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.