На Украине тренера наказали за использование русского языка

Тренер вратарей украинского футбольного клуба «Диназ» Вячеслав Богоделов был оштрафован за использование русского языка на тренировке. Об этом он сообщил в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Специалист опубликовал документ, на котором указан размер штрафа — 11 426 гривен (около 20,5 тысячи рублей). При этом Богоделов подчеркнул, что разговаривает на русском на протяжении всей жизни.

Ранее Богоделов работал тренером в киевском «Динамо» и юношеских сборных Украины. Он является уроженцем Киева.

В марте этого года судья удалил с поля футболиста команды Ultimate Сергея Донца за использование русского языка. Это произошло в матче шестого тура украинской медиалиги.