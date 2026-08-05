Полузащитник «Интера» порассуждал о своей игре за миланцев

Полузащитник «Интера» Петр Зелиньски порассуждал о своей игре за миланцев

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– Почему первый сезон был таким негативным?

– Во-первых, у меня были проблемы со здоровьем. Я попробовал новые бутсы: они вызвали у меня такие мозоли на ногах, каких физиотерапевты никогда в жизни не видели. После этого возникли другие проблемы.

Кроме того, в этом была и моя вина. Я недооценил сложность перехода из «Наполи». Мне следовало больше работать и смириться с тем, что я не буду постоянным игроком основного состава.

– Чего вы теперь ожидаете от «Интера»?

– Мечта – выиграть Лигу чемпионов. Начиная с этого года, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Но мы ничего не упускаем из виду, в том числе [турниры] в Италии, – заявил Зелиньски.