Губерниев: Баринов чуть‑чуть поплыл

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» назвал странной реакцию полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова на поведение болельщиков «Локомотива».

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Во вторник «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России дома проиграл ЦСКА в серии пенальти (4:5). Во время игры фан‑сектор железнодорожников скандировал оскорбительные кричалки в адрес Баринова, а после игры полузащитник вступил в перепалку с болельщиком «Локомотива». В зимнее трансферное окно Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА.

— Странная реакция Баринова, он думал, что фанаты ему пирожки будут печь и раздавать, что ли? Удар надо держать. Если бы он был настоящим большим игроком, он бы стал еще сильнее в этой ситуации. Публичных и уверенных в себе людей это должно заряжать. А так, это говорит о том, что он поплыл чуть‑чуть. Я ему желаю собраться и начать хорошо играть в футбол, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

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