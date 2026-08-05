Два клуба РПЛ заинтересованы в игроке ЦСКА

Футболист "армейцев" может перейти в другой клуб РПЛ.

© Rusfootball

По информации источника, в Артеме Шуманском заинтересованы тольяттинский "Акрон" и самарские "Крылья Советов". Клубы рассматривают вариант с арендой футболиста.

Шуманский выступает за московский ЦСКА с начала июля 2024 года. Во второй части прошедшего сезона нападающий выступал за "Крылья" на правах аренды. На его счету 12 матчей и 0 результативных действий за клуб. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.