«Тоттенхэм» работает над трансфером игрока «Ливерпуля»

«Тоттенхэм» ведет переговоры с агентами Гакпо. Решение «Ливерпуля» зависит от суммы предложения и трансфера Барколя (Фабрицио Романо)
«Тоттенхэм» работает над трансфером полузащитника «Ливерпуля» Коди Гакпо.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб веред прямые переговоры с окружением нидерландца на предмет возможного перехода этим летом. Сообщается, что в июле «Ливерпуль» исключил возможность продажи Гакпо, однако теперь на решение клуба может повлиять сумма предложения, а также потенциальное подписание Брэдли Барколя из «ПСЖ».
В прошлом сезоне Гакпо отметился 7 голами и 5 ассистами в 36 матчах АПЛ. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
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