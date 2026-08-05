«Тоттенхэм» работает над трансфером игрока «Ливерпуля»

«Тоттенхэм» работает над трансфером полузащитника «Ливерпуля» Коди Гакпо.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб веред прямые переговоры с окружением нидерландца на предмет возможного перехода этим летом. Сообщается, что в июле «Ливерпуль» исключил возможность продажи Гакпо, однако теперь на решение клуба может повлиять сумма предложения, а также потенциальное подписание Брэдли Барколя из «ПСЖ».

В прошлом сезоне Гакпо отметился 7 голами и 5 ассистами в 36 матчах АПЛ. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.