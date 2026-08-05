Мостовой не в восторге от тренерских способностей Талалаева

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере калининградской «Балтики» Андрее Талалаеве. Прошлый сезон Альфа-Банк РПЛ «Балтика» завершила на шестом месте в турнирной таблице.

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— То есть вы не в восторге от тренерских способностей Талалаева?

— Нет, конечно, нет. Я это говорил. А какие способности? Как я и сказал, команда будет между седьмым и шестым местом (в прошлом сезоне. — Прим. «Чемпионата»). Они там и закончили. И это благодаря тому, что «Динамо» ещё так начало сезон. Оно должно было выше быть, — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Талалаев работает в «Балтике» с 2024 года.