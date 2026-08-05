Латышонок рассказал о периоде в "Зените"

Вратарь "Балтики" Евгений Латышонок рассказал о периоде времени, который провел в "Зените".

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"Ни о чем не жалею. Первый сезон получился отличным, по статистике у меня 17 "сухарей". А второй сезон не получился: из-за травмы я пропустил сборы и так далее, не получился рестарт, я сел на скамейку, и конкурент использовал свой шанс. Время в "Зените" — отличный опыт, я благодарен Санкт-Петербургу", - сказал Латышонок.

Евгений Латышонок пополнил состав "Зенита" летом 2024 года, перейдя из "Балтики". За сине-бело-голубых вратарь провел 41 матч во всех турнирах, в которых пропустил 27 мячей и 21 раз отыграл на ноль.

В это летнее трансферное окно права на 28-летнего голкипера выкупил футбольный клуб "Нижний Новгород", после чего отдал футболиста в аренду "Балтике" до конца текущего сезона.