Смородская: Батракову нужно скорее уходить из "Локомотива"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась о ситуации с Алексеем Батраковым.

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В летнее трансферное окно сообщалось, что интерес к Батракову проявляли французский "ПСЖ" и турецкий "Галатасарай".

"Я бы советовала Батракову как можно скорее уходить из "Локомотива". Он молодой парень, сейчас он явно на слуху у многих клубов. Желаю ему найти хорошую команду в Европе. В "Локомотиве" ничего хорошего его не ждет. Таковы реалии сейчас", — сказала Смородская.

В прошлом сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 28 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.