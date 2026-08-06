Обладатель "Золотого мяча" призывает главу ФИФА к отставке

Обладатель "Золотого мяча" 2000 года португалец Луиш Фигу требует отставки президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Слова бывшего футболиста испанской "Барселоны" приводит британская газета Daily Mail.

"Я мог бы написать 10 тысяч слов о проблемах в ФИФА, но для их решения нужны лишь три: Инфантино должен уйти. Я люблю футбол всю свою жизнь, был профессиональным игроком в течение 20 лет и могу сказать, что встречал разных мошенников в этом виде спорта. Но то, что я увидел за последние 10 дней, - это самое низкое, лживое и корыстное поведение, какое я когда-либо наблюдал, - сказал Фигу. - Человек, который способен на такое - кто пытается протолкнуть такие серьезные изменения только ради обогащения собственного и своих друзей - это пережиток прошлого, и ему не должно быть места в будущем. Если бы это была такая хорошая идея, почему не рассказали об этом членам ФИФА, когда все они собрались в одном зале перед финалом чемпионата мира? Если бы это был действительно надежный план, почему не объяснили риски, а также то, что вы называете преимуществами?"

Ранее стало известно о желании Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам, однако позднее он отказался от проекта FIFA Forward Enterprise из-за критики со стороны футбольного сообщества. На фоне критики главы организации руководство ФИФА провело экстренную встречу в Марокко с участием Инфантино и членов правления. Также организация направила извинения членам организации за допущенные ошибки.