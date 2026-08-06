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Луиш Фигу призывает главу ФИФА Инфантино к отставке

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Обладатель "Золотого мяча" 2000 года португалец Луиш Фигу требует отставки президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Обладатель "Золотого мяча" призывает главу ФИФА к отставке
© Global Look Press

Слова бывшего футболиста испанской "Барселоны" приводит британская газета Daily Mail.

"Я мог бы написать 10 тысяч слов о проблемах в ФИФА, но для их решения нужны лишь три: Инфантино должен уйти. Я люблю футбол всю свою жизнь, был профессиональным игроком в течение 20 лет и могу сказать, что встречал разных мошенников в этом виде спорта. Но то, что я увидел за последние 10 дней, - это самое низкое, лживое и корыстное поведение, какое я когда-либо наблюдал, - сказал Фигу. - Человек, который способен на такое - кто пытается протолкнуть такие серьезные изменения только ради обогащения собственного и своих друзей - это пережиток прошлого, и ему не должно быть места в будущем. Если бы это была такая хорошая идея, почему не рассказали об этом членам ФИФА, когда все они собрались в одном зале перед финалом чемпионата мира? Если бы это был действительно надежный план, почему не объяснили риски, а также то, что вы называете преимуществами?"

Ранее стало известно о желании Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам, однако позднее он отказался от проекта FIFA Forward Enterprise из-за критики со стороны футбольного сообщества. На фоне критики главы организации руководство ФИФА провело экстренную встречу в Марокко с участием Инфантино и членов правления. Также организация направила извинения членам организации за допущенные ошибки.

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