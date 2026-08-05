В Испании призвали не проводить ЧМ-2030 в Марокко из-за событий в Сеуте. Об этом сообщает El Mundo.

C такой инициативой выступила парламентская группа Sumar. Она уведомила Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), Международную федерацию футбола (ФИФА) и правительство Португалии о «необходимости проведения специального пересмотра и оценки существующей модели совместного проведения» чемпионата мира 2030 года, который планируется организовать в Испании, Португалии и Марокко.

Ранее на эту тему высказались в Португалии. Экологическая партия Livre также призвала исключить Марокко из числа стран — организаторов мундиаля в 2030 году.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный на средиземноморском побережье Северной Америки, подвергся массовому нашествию нелегальных мигрантов из Марокко. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что в страну проникли 72 тысячи нелегалов, из них 70 тысяч уже вернулись на родину.