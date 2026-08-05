В «Ахмате» сообщили о приостановке трансферного бана со стороны ФИФА

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о приостановке трансферного бана со стороны ФИФА на период рассмотрений заявления грозненского клуба в CAS (Спортивном арбитражном суде). Ограничения на команду были наложены 14 июля.

«Наш клуб не согласился с решением ФИФА о запрете на регистрацию игроков из-за непрохождения проверки в Клиринговой палате, и поэтому мы обратились с иском в CAS. Рассмотрение дела будет идти долго, но, чтобы наш клуб не страдал из-за отсутствия возможности заявлять новых игроков, мы подали запрос о применении обеспечительных мер. Сегодня мы получили от CAS решение о приостановлении действия трансферного бана. Это важное промежуточное решение, которое подтверждает, что доводы клуба заслуживают всестороннего рассмотрения. На период рассмотрения апелляции ФК «Ахмат» сможет осуществлять регистрационные действия без ограничений», — приводит слова Айдамирова телеграм-канал «Ахмата».