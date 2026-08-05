Новичок «Спартака» Парада охарактеризовал себя

Новичок московского «Спартака» Виктор Парада охарактеризовал себя.

«Не буду говорить, что я на сто процентов адаптировался. Но от парнёров по команде и тренеров только самые приятные впечатления. А если говорить обо мне, я скромный и сдержанный человек, таким меня воспитали родители», — передаёт слова Парады корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника из «Алавеса» 14 июля. С футболистом подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три результативные передачи.