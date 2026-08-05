"Зенит" в стартовом матче Кубка России обыграл "Балтику"

"Зенит" обыграл "Балтику" со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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Единственный гол в этой встрече на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге забил колумбийский защитник хозяев Кевин Андраде, который отличился на второй минуте игры, но не стал праздновать успех в ворота своего бывшего клуба.

На 53-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Даниил Кондаков покинул поле из-за травмы.

Эта победа принесла "Зениту" первые три очка в квартете C, где также выступают самарские "Крылья Советов" и махачкалинское "Динамо", тогда как калининградская команда начала групповой этап без набранных баллов.