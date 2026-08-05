"Краснодар" в серии пенальти победил "Ахмат" в Кубке России

В среду в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу "Краснодар" дома в присутствии 20 тысяч зрителей в серии пенальти обыграл "Ахмат" из Грозного - 1:1 (0:0, 5:4 - по пенальти). Гол в ворота гостей забил воспитанник молодежной Академии "быков" Даниил Уткин, несколько сезонов также проведший в составе клуба из столицы Чечни. А счет в уже добавленное время сравнял Максим Самородов.

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Примерно четверть часа до начала поединка в столице Кубани в группе "В", где выступают сегодняшние соперники, в Воронеже завершили выяснение отношений два других коллектива из этого квартета: местный "Факел" уступил московскому "Динамо" со счетом 0:1.

Что касается "Краснодара" и "Ахмата", то к старту кубкового турнира они провели совершенно разных по напряжению встречи в первенстве страны. "Быки" довольно уверенно переиграли в Казани "Рубин" (3:1) и дома "Факел" (3:2 - гости дважды забили лишь на последних минутах). А вот чеченский клуб, показавший довольно качественный футбол в споре с оппонентами куда более грозными, на выезде спасся со столичным "Локомотивом" (1:1), на своем же поле в добавленное время уступил "Спартаку" -1:2.

Правда, трудно предположить, насколько сегодня скажутся такие результаты, так как команды ожидаемо прибегли к серьезной ротации - главные тренеры Мурад Мусаев и Станислав Черчесов выпустили в основе лишь по три футболиста по сравнению последним матчем в РПЛ.

Кстати, главной новостью для "быков" стало возвращение в Краснодар их нового капитана (Эдуард Сперцян, как известно, покинул команду) и ключевого форварда Джона Кордобы, который продолжает восстанавливаться после полученной в начале июля тяжелой травмы на чемпионате мира в составе сборной Колумбии. И все же трудно сказать, когда он сможет выйти на поле: на размещенных в соцсетях кубанце кадрах с его первой тренировки на базе клуба видно, что Джону пока выполняет лишь не самые сложные упражнения.

Несмотря на немного отступившую к позднему вечеру сильнейшую жару соперники начали вполне бодро, обмениваясь регулярными выпадами к чужим воротам. Хозяева едва не открыли счет, когда центральный защитник Витор Тормена после подачи углового послал мяч головой с линии вратарской в голкипера Вадима Ульянова.

Гости, в свою очередь, ответили резким рывком в штрафную Кирилла Щетинина, его столкновением с Магомедом Оздоевым и последующим эффектным падением грозненца. Главный судья Павел Шадыханов показал на "точку", однако после почти двухминутного изучения эпизода помощниками по ВАР и просмотром по монитору арбитр свое решение отменил: игрок "Ахмата" упал явно картинно, за что еще и получил "горчичник".

До перерыва, хотя внешне "Ахмат" действовал активнее, особенно старался левый полузащитник из Казахстана Глалымжан Кенжебек, дважды снова выручил свою команду Ульянов. Сначала голкипер отразил плотный выстрел из пределов штрафной Кристиана, а потом в броске достал мяч, посланный головой с близкого расстояния тем же Торменой. Гости ответили лишь неплохим ударом рядом со штангой Щетинина метром с восемнадцати.

На второй тайм "быки" вышли в составе уже куда ближе к - пока в нападении - к основному: на поле появились три ведущих футболиста этой линии (Никита Кривцов, Батчи и Дмитрий Воробьев). Черчесов произвел одну замену, выпустив Эгаша Касинтуру, который, между прочим, в юности играл в Краснодаре за любительские команды в первенствах города и края.

И сразу же Оздоев после комбинации с участием Кривцова и Воробьева мог забить, но не попал из центра штрафной в пустой угол.

А вскоре еще после одного симпатичного розыгрыша кубанцы открыли счет. Кривцов неожиданно пропустил мяч, Воробьев вывел в штрафную на Даниила Уткина и возвратившийся после пяти лет отсутствия в родном клубе (он несколько лет провел потом именно в "Ахмате") полузащитник метров с десяти четко пробил в угол - 1:0, 66-я минута. Тут же Воробьев не попал с острого угла в пустые ворота.

И грозненцы в желании отыграться также выпустили своих главных форвардов Георргия Мелкадзе и Максима Самородова. Однако создавать по-настоящему острые моменты у ворот хозяев полностью завладевшему инициативой "Ахмату" никак не получалось, несмотря на серию поданных угловых и множество навесов на ворота кубанцев. И все-таки гостям на 90+3-й минуте удалось сравнять счет: после удара издали Самородова мяч неожиданно проскочил в дальний угол - 1:1.

В серии пенальти удачливее оказался "краснодар" (у хозяев не забили Кривцов И Черников, у гостей - Самородов, Ромао и Исмаэль) - 1:1 (5:4 - по пенальти).

Ну, а "Краснодару" в ближайшее воскресенье предстоит испытание "Спартаком". 9 августа в Москве состоится, пожалуй, центральный поединок первых трех туров Российской премьер-лиги, в которым встретятся коллективы, еще не потерявшие очки в чемпионате и лидирующие вместе с питерским "Зенитом" и махачкалинским "Динамо".