Помощник Семака возмутился судейством в матче Кубка России с "Балтикой"

Помощник Сергея Семака Виллиам де Оливейра не понял, почему арбитры оставили без внимания удар локтем, после которого Даниил Кондаков оказался в больнице.

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Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра раскритиковал работу судей в матче Кубка России с "Балтикой", завершившемся победой петербуржцев со счетом 1:0. Его возмутил эпизод с травмой 18-летнего полузащитника Даниила Кондакова.

"Почему арбитр не наказал Андерсона за удар локтем по лицу Кондакова? ВАР, боковой — все это видели, но никто ничего не сказал. Хорошо, может быть, это не красная карточка. Но даже не зафиксировать фол в таком моменте — это очень некрасиво", — заявил Оливейра.

В начале второго тайма Эдуардо Андерсон попал Кондакову локтем в лицо. У футболиста "Зенита" образовалось рассечение над губой, после чего он с трудом держался на ногах и был заменен.

После встречи главный тренер петербургской команды Сергей Семак сообщил, что Кондакова доставили в больницу для обследования.