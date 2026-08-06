Романо раскрыл новые детали возможного перехода вратаря в «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен» намерен улучшить своё предложение по трансферу японского вратаря «Пармы» Дзиона Судзуки. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, структура нового предложения отличается от предыдущего, которое включало € 28 млн чистыми и бонусы. Новая ставка также включает в себя дополнительные выплаты за успехи. Отмечается, что Судзуки может перейти в «Ювентус» на правах аренды из «ПСЖ» сразу же, как только завершит свой трансфер во французский гранд.

Ранее сообщалось, что Судзуки достиг принципиального соглашения с «ПСЖ» о контракте до 2031 года.

Судзуки выступает за «Парму» с 2024 года, за это время он провёл 57 матчей в Серии А и сыграл 28 встреч за сборную Японии. Отметим, в составе парижан выступает голкипер сборной России Матвей Сафонов.