Месси забил первые мячи за «Интер Майами» после ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил первые мячи за «Интер Майами» после окончания чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард оформил дубль в матче с мексиканским «Атлетико Сан-Луис» в рамках Кубка лиг. Игра прошла в ночь на четверг, 6 августа, и завершилась со счетом 4:2 в пользу американского клуба.

Месси также отметился голевой передачей. Теперь на его счету 921 гол в профессиональной карьере.

Сборная Аргентины на чемпионате мира-2026 дошла до финала, где уступила Испании. Месси на турнире забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.