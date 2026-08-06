$80.9393.19

Месси забил первые мячи за «Интер Майами» после чемпионата мира-2026

Lenta.ruиещё 7

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил первые мячи за «Интер Майами» после окончания чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Месси забил первые мячи за «Интер Майами» после ЧМ
© Лента.Ru

Форвард оформил дубль в матче с мексиканским «Атлетико Сан-Луис» в рамках Кубка лиг. Игра прошла в ночь на четверг, 6 августа, и завершилась со счетом 4:2 в пользу американского клуба.

Месси также отметился голевой передачей. Теперь на его счету 921 гол в профессиональной карьере.

Сборная Аргентины на чемпионате мира-2026 дошла до финала, где уступила Испании. Месси на турнире забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Главное сейчас