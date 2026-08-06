«Один из самых неординарных пенальти». Шнякин – об ударе Цаке в матче с «Краснодаром»

Российский комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал удар защитника «Ахмата» Клисмана Цаке в серии пенальти в матче с «Краснодаром» (1:1, 4:5 пен.) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Цаке точно пробил пенальти внешней стороной стопы.

«Один из самых неординарных пенальти, какие только видел в нашем футболе! Албанский защитник «Ахмата» Клисман Цаке щёлкнул в серии с «Краснодаром»… внешней. Экстравагантно», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).