Игрок «Локомотива» прокомментировал свой гол в концовке матча с ЦСКА

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о голе в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.). Сильянов отличился на 90+2-й минуте.

— Когда мяч сначала в перекладину, потом в штангу попал, не было мысли, что просто не наш день?

— Не было такого. Что-то да должно было залететь. Удачно мне отскочило. Значит, во втором тайме мы это заслужили.

— Понимал, что отскок пойдёт к тебе?

— Нет, это вообще было неожиданно. Хорошо, что я успел подстроиться. Ещё пробил в угол. Навыки из давнего прошлого.

— Эмоции в этот момент зашкаливали?

— Конечно. Радостно было, что такую игру если не перевернули, то хотя бы очко заработали. Ничья дома всё равно лучше, чем поражение. А серия пенальти — можно сказать, лотерея, — приводит слова Сильянова официальный сайт «Локомотива».