Кержаков оценил вероятность победы клуба не из РПЛ в Кубке России

Тренер вратарей "Зенита" Михаил Кержаков объяснил, почему не верит, что клуб из Первой лиги или более низкого дивизиона сможет выиграть Кубок России.

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Михаил Кержаков считает, что в нынешних реалиях команда не из РПЛ практически не способна стать обладателем Кубка России.

"На данный момент это практически невозможно, потому что разница в классе всё-таки очень большая. Возможно, в будущем что-то изменится. Такая вероятность всегда есть", — заявил Кержаков.

Последним клубом не из высшего дивизиона, которому удалось завоевать Кубок России, стал "Терек" (ныне "Ахмат"). В 2004 году грозненцы выиграли турнир, выступая в Первом дивизионе.

В прошлом сезоне Кубок России выиграл московский "Спартак".