Кержаков оценил вероятность победы клуба не из РПЛ в Кубке России

Кержаков о победе клуба не из РПЛ в Кубке России: практически невозможно
Тренер вратарей "Зенита" Михаил Кержаков объяснил, почему не верит, что клуб из Первой лиги или более низкого дивизиона сможет выиграть Кубок России.
Михаил Кержаков считает, что в нынешних реалиях команда не из РПЛ практически не способна стать обладателем Кубка России.
"На данный момент это практически невозможно, потому что разница в классе всё-таки очень большая. Возможно, в будущем что-то изменится. Такая вероятность всегда есть", — заявил Кержаков.
Последним клубом не из высшего дивизиона, которому удалось завоевать Кубок России, стал "Терек" (ныне "Ахмат"). В 2004 году грозненцы выиграли турнир, выступая в Первом дивизионе.
В прошлом сезоне Кубок России выиграл московский "Спартак".