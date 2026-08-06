«Реал» повысит зарплату Винисиусу до 24 млн евро в год (Cadena SER)
«Реал» готов платить Винисиусу 24 миллиона евро в год.
Мадридский клуб сделал соответствующее предложение бразильскому вингеру, которое, как сообщается, удовлетворяет обе стороны.
Ранее появилась информация, что клуб и футболист согласовали условия нового контракта.
Как пишет Cadena SER, впервые с момента начала переговоров о новом контракте обе стороны завершили встречу позитивно.
Действующий соглашение форварда с зарплатой 20 миллионов евро за сзеон рассчитано до 30 июня 2027 года.
Винисиус выступает за «Мадрид» с 2018 года. Его статистику можно изучить по ссылке.
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