Черчесов прокомментировал ошибку вратаря, которая привела к победе "Спартака"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов в беседе с Rusfootball.info рассказал, как отреагировал на ошибку голкипера Георгия Шелии, которая привела к победному голу "Спартака" в матче второго тура РПЛ.

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"Мы не разбирали этот эпизод и делать этого не собираемся. Это футбол, такие моменты тоже бывают. Был ли у меня с ним разговор? Он и сам все понимает, мои слова были бы лишними. Мужская игра - иногда нужно без слов. Двигаемся дальше", - сказал Черчесов.

"Ахмат" уступил "Спартаку" со счетом 1:2. Победный мяч красно-белые забили в компенсированное время после удара Эсекьеля Барко со штрафного.