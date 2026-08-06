Игрок «Краснодара» назвал эксперта Бубнова «простым стариком»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о предстоящем матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится 9 августа.

— Следующий матч со «Спартаком». Сейчас его считают фаворитом в гонке за чемпионство?

— Кто считает?

— Футбольные эксперты.

— Какие? Фамилию хотя бы назовите.

— Бубнов.

— Кто это?

— Эксперт «Коммент.Шоу».

— Он не эксперт. Просто старик, но не эксперт. Его слова надо делить на два всегда.

— «Краснодар» в прошлом сезоне и сейчас, как он изменился?

— По составу, думаю, не сильно изменился. Добавились игроки, мало кто ушёл, только Эдик Сперцян, Джованни Гонсалес, поэтому добавилось много хороших ребят. Будем набирать, сыгрываться, — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.