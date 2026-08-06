Игрок «Краснодара» назвал эксперта Бубнова «простым стариком»

«Просто старик. Его слова надо делить на два». Игрок «Краснодара» Пальцев — о Бубнове
Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о предстоящем матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится 9 августа.
— Следующий матч со «Спартаком». Сейчас его считают фаворитом в гонке за чемпионство?
— Кто считает?
— Футбольные эксперты.
— Какие? Фамилию хотя бы назовите.
— Бубнов.
— Кто это?
— Эксперт «Коммент.Шоу».
— Он не эксперт. Просто старик, но не эксперт. Его слова надо делить на два всегда.
— «Краснодар» в прошлом сезоне и сейчас, как он изменился?
— По составу, думаю, не сильно изменился. Добавились игроки, мало кто ушёл, только Эдик Сперцян, Джованни Гонсалес, поэтому добавилось много хороших ребят. Будем набирать, сыгрываться, — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.