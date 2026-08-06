Тренер сборной Узбекистана пожаловался на «крота»

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро заявил, что внутри национальной команды находился человек, распространявший недостоверную информацию о работе тренерского штаба. На чемпионате мира — 2026 узбекская сборная провела три матча на групповом этапе, потерпев три поражения — от Португалии (0:5), Колумбии (1:3) и ДР Конго (1:3).

«Кто-то распространял слишком много ложной информации. Возможно, потому что я иностранный тренер. Правила, которых мы придерживались, придумал не я — это европейские стандарты. Я так и не понял, почему распространялось столько недостоверной информации. Предыдущий главный тренер — замечательный местный специалист, добившийся хороших результатов. Но это не может быть поводом для постоянной критики в мой адрес. Я должен был внести ясность в этот вопрос. Думаю, ложной информации стало так много потому, что внутри сборной был свой «крот», — приводит слова Каннаваро UzDaily.