Экс-игрок «Спартака» возглавил медиафутбольный клуб

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко возглавил медиафутбольный клуб «БроукБойз»

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Ранее 42-летний специалист работал главным тренером в «Кубани».

Ещенко уже выступал в WINLINE Медиалиге с 2022-го по 2023 год. Защитник играл за «Бей Беги» Александра Соболева и Георгия Джикии.

Напомним, «Броуки» объединились с любительским «Фанкомом» для участия в FONBET Кубке России. Клуб обыграл «БоМиК» (3:2) в первом раунде Пути регионов. В следующей стадии команда сыграет против кировского «Динамо». За клуб выступают среди прочих Федор Смолов, Ари, Евгений Макеев, Павел Яковлев.