Журналист поделился информацией о ситуации вокруг перехода Батракова в «Галатасарай»

«Галатасарай» не знает, сколько нужно предложить «Локомотиву» за Батракова. Хавбеку интересен вариант с турецким клубом (Андрей Панков)
Журналист Андрей Панков поделился информацией касательно ситуации вокруг возможного перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай»
Репортер Эрдем Ачикгез ранее сообщил, что футболист согласился на переход, а «Локомотив» получит 22 миллиона евро, еще 4 миллиона евро составят выплаты агентам.
«На деле никаких продвижений нет.После запроса (писал Карп; Иван Карпов – Спортс’‘) от «Галатасарая» в «Локомотив» о возможной продаже без конкретных цифр, на который в московском клубе дали расплывчато-отрицательный ответ, никаких подвижек по переходу Батракова в «Галатасарай» нет.Есть только обещания от турков вернуться с предложением, но они не знают, сколько предложить. Думаю, что Борис Ротенберг ниже 30 миллионов евро разговор начинать не будет, ведь отступных для Турции нет.Могу только добавить, что самому Леше интересен вариант с «Галатасараем», но никакого согласованного контракта, как и предложения, нет. Типичная Турция.Пока ситуация в тупике, в который она зашла с самого начала», – написал Андрей Панков.
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