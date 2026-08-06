Бразильский клуб заинтересован в покупке игрока «Зенита»

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» заинтересован в покупке игрока петербургского «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает Globo.

Бразильцы предложили за игрока 30 миллионов евро. Еще 5 миллионов «Фламенго» готов выплатить «Зениту» в качестве бонусов.

Уточняется, что сам Энрике согласен на переход. Если сделка состоится, он станет самым высокооплачиваемым игроком «Фламенго».

Бразилец перешел в «Зенит» в 2025 году, в 50 матчах за клуб он забил 8 мячей. В его активе также два гола в 11 играх за сборную Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 24 миллиона евро.