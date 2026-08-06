Капитан угандийского клуба погиб после нападения бандитов

Капитан одного из ведущих футбольных клубов Уганды "Вилла" Дэвид Овори погиб после нападения неизвестных в Кампале. Об этом сообщила газета Daily Monitor.

По ее данным, 27-летний футболист подвергся нападению вечером 4 августа недалеко от своего дома в районе Макиндайе. Овори получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, однако утром следующего дня скончался. Обстоятельства нападения устанавливаются.

Овори выступал на позициях защитника и полузащитника. В 2024 году он помог "Вилле" впервые за 20 лет стать чемпионом Уганды. В мае 2026 года футболиста признали лучшим защитником Кубка Уганды.

В разные годы Овори также играл за испанский клуб "Велес" и шведский "Утсиктенс". Свой последний матч в составе "Виллы" он провел 1 августа.