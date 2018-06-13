«Атлетико» продлил контракт с футболистом сборной Уругвая Хименесом

ТАСС , 13 июня. Мадридский «Атлетико» продлил соглашение с защитником сборной Уругвая по футболу Хосе Марией Хименесом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение с 23-летним Хименесом рассчитано на пять лет. «Я очень рад и ценю доверие клуба», — сказал Хименес.

Защитник провел 134 матча за «Атлетико», забив шесть голов. В составе «Атлетико» Хименес стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и победителем Лиги Европы.

Хименес вошел в состав сборной Уругвая на чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На мировом первенстве команда Уругвая сыграет в группе A против сборных Египта (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону) и России (25 июня, Самара).