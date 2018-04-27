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Назван состав женской сборной России по вольной борьбе на чемпионат Европы
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Назван состав женской сборной России по вольной борьбе на чемпионат Европы 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Назван состав женской сборной России по вольной борьбе на чемпионат ЕвропыТренерский штаб женской сборной России по вольной борьбе назвал имена 10 участниц чемпионата Европы в Каспийске.
Место в составе нашлось и двум дагестанкам: чемпионке России Милане Дадашевой (50 кг) и призеру двух чемпионатов Европы Инне Тражуковой (62 кг).
Среди участниц также Стальвира Оршуш (53 кг), Мария Гурова (55 кг), Ирина Ологонова (57 кг), Светлана Липатова (59 кг), Мария Кузнецова (65 кг), Анастасия Братчикова (68 кг), Алена Перепелкина (72 кг), Екатерина Букина (76 кг).
Поединки женской борьбы пройдут на чемпионате Европы 2-4 мая.
Фото: wrestrus.ru
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