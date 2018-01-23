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Гандболистка ушла из сборной из-за интимных фото
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Гандболистка отказалась выступать в сборной из-за слитых интимных фото 

Lenta.ru 23 января 2018
Гандболистка сборной Норвегии Нора Мерк отказалась выступать за национальную команду из-за слитых в сеть интимных фотографий. Об этом сообщает «Советский Спорт».
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«Я привыкла к тому, что люди постоянно советуют, как мне следует играть, но вторжение в мою частную жизнь таким грубым образом породило во мне страх, расстройство и чувство тревоги», — заявила гандболистка.
По словам норвежки, она должна взять паузу и прийти в себя, прежде чем снова выступать за сборную.
«Не знаю, смогу ли я когда-нибудь надеть футболку сборной, когда Федерация защищает не меня», — отметила спортсменка.
Интимные фотографии Мерк были украдены в сентябре 2017 года. После этого норвежка впала в депрессию. По словам гандболистки, она испытывала проблемы с приемом пищи и сном. Помимо нее под хакерские атаки попали бойцы смешанного стиля Кайлин Курран и Анджела Магана, горнолыжница Линдси Вонн и другие.
соцсети
26-летняя Мерк является чемпионкой мира (2015), трехкратной чемпионкой Европы (2010, 2014, 2016), а также бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.
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