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ФГР оспорила дисквалификацию трех гандболисток
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ФГР оспорила решение о дисквалификации трех гандболисток молодежной сборной РФ 

ТАСС 26 января 2018
Фото: ТАСС
Федерация гандбола России (ФГР) подала апелляцию на решение Европейской гандбольной федерации (EHF) о лишении трех игроков женской молодежной сборной России (игроки не старше 19 лет) серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года. Об этом ТАСС сообщил глава ФГР Сергей Шишкарев.
19 января ЕГФ дисквалифицировала российских гандболисток Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину на 20 месяцев из-за допинг-проб, которые были взяты во время чемпионата Европы, проходившем с 27 июля по 6 августа в Словении, и дали положительный результат. Также данные гандболистки были лишены серебряных медалей турнира. 24 января Антидопинговое подразделение ЕГФ сократило срок дисквалификации спортсменок на три месяца.
"Мы подали апелляцию. Мы хотим кардинально уменьшить срок дисквалификации наших девочек", — заявил Шишкарев.
Чемпионат Европы проходил с 27 июля по 6 августа в Словении. Россиянки в финале турнира уступили команде Франции со счетом 26:31. В сентябре EHF сообщила о том, что допинг-пробы трех россиянок дали положительные результаты. Одна проба была сдана во время группового этапа первенства, остальные две — по ходу раунда плей-офф соревнований.
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