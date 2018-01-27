«Выиграть не дадут — сами возьмем!» Анна Вяхирева обратилась к болельщикам сборной России

Международный Олимпийский комитет разрешил российским спортсменам вешать флаг страны только в своих спальнях в Олимпийской деревне Пхенчхана. Об этом говорится в правилах поведения российской делегации на зимних Играх в Южной Корее, опубликованных на сайте МОК.

Также на форме членов делегации не должно быть никакой национальной символики — только логотипы Международного олимпийского комитета. Спортсмены не имеют права на стадионах брать российские флаги даже из рук болельщиков, как это бывает часто на финишах.

Атлетам и членам делегации запрещено публиковать посты с государственной символикой даже в соцсетях. В случае нарушения этих правил спортсмену грозит снятие с Олимпиады. Не исключены и другие санкции. Между тем, гандболистка сборной России Анна Вяхирева обратилась к болельщикам, выступающим против участия российских спортсменов в Пхенчхане в нейтральном статусе. Обращение размещено в Instagram спортсменки под хэштегом #я_все.

Анна Вяхирева, гандболистка сборной России:

«Мое обращение к тем, кто считает, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом, — предатели Родины. Люди, называющие себя патриотами, называющие себя спонсорами атлетов, которые в моменты побед наших ребят не могут не радоваться. А что изменит белая тряпка олимпийского комитета? Ведь наша держава не там, где флаг, а там, где настоящие русские люди, которые стоят за свою страну горой! А вы сейчас — песок, который сыплют на ребят, действительно пытающихся быть этой горой, пытающихся защищать честь России. Надеюсь, им все равно на вас, мне бы было, и я бы поехала. И пусть, все говорят, что выиграть не дадут, не дадут — сами возьмем! Пусть знают, что нас не сломить, потому что, не поехав, показали бы свою слабость, а так, каждый знает: русские не сдаются! Россия не там где флаг, а там где мы!»

Ранее МОК разрешил болельщикам проносить российский триколор на трибуны. Правда, это не должно превращаться в политическую демонстрацию, уточнили в комитете.