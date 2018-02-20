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После победы над Россией сборная Словакии проиграла все матчи на Олимпиаде
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После победы над Россией сборная Словакии проиграла все матчи на Олимпиаде 

Чемпионат.com 20 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Сборная Словакии потерпела поражение в матче квалификации с командой США со счётом 1:5.
Словаки выступали в группе В, где в первом матче справились с командой России, победив со счётом 3:2. Однако после этого команда Крэйга Рэмзи проиграла все матчи на турнире. Сначала они уступили в группе американцам со счётом 1:2, а затем сборной Словении со счётом 2:3 Б.
Словаки заняли последнее место в группе и должны были обыгрывать американцев, чтобы попасть в четвертьфинал, но не смогли этого сделать. Сборная России же выиграла оставшиеся два матча в группе и заняла первое место, выйдя в четвертьфинал напрямую.
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