После победы над Россией сборная Словакии проиграла все матчи на Олимпиаде

Сборная Словакии потерпела поражение в матче квалификации с командой США со счётом 1:5.

Словаки выступали в группе В, где в первом матче справились с командой России, победив со счётом 3:2. Однако после этого команда Крэйга Рэмзи проиграла все матчи на турнире. Сначала они уступили в группе американцам со счётом 1:2, а затем сборной Словении со счётом 2:3 Б.

Словаки заняли последнее место в группе и должны были обыгрывать американцев, чтобы попасть в четвертьфинал, но не смогли этого сделать. Сборная России же выиграла оставшиеся два матча в группе и заняла первое место, выйдя в четвертьфинал напрямую.