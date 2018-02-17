Сергей Карасев: Во Францию едем только за победой

— В сборной вы будете явным лидером. Швед не приедет. — Просто хочется приносить максимум пользы команде, отобраться на чемпионат мира. Будем прикладывать все усилия. У всех ребят будет определенная роль.

— Сборной играть с Францией и Боснией. Самым сложным будет матч с французами? — Безусловно, тем более на выезде. Но они тоже будут играть без многих лидеров. Мы в равных условиях. Едем только за победой.

— На Матч звезд приезжал Сергей Базаревич . Раздавал указания по соблюдению режима? — Нет, Сергей Валерьевич только спросил: «Готов?» Я ответил: «Всегда готов», — передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в квалификации чемпионата мира-2019 сыграет в группе E с Францией Боснией и Герцеговиной и Бельгией. В феврале пройдут матчи с Французами (23 февраля) и боснийцами (25 февраля).

Россияне с одной победой после двух игр занимают третье место в группе.