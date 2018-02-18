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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею назвал Россию главным фаворитом Игр
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею назвал Россию главным фаворитом Игр 

Газета.Ru 18 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Швеции и двукратный обладатель Кубка Стэнли Петер Форсберг выразил мнение, что сборная России по хоккею имеет наивысшие шансы на завоевание золотых медалей Олимпийских игр 2018 года.
"Олимпийские атлеты из России — фавориты в борьбе за золото, дальше идут сборные Швеции, Финляндии, Канады и Чехии. Глядя на команду США, я не думаю, что у них есть шанс", — цитирует Форсберга ТАСС со ссылкой на портал Nettavisen.no.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду США в третьем матче группового этапа Олимпийских игр 2018 года со счетом 4:0.
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