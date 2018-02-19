Новым главным тренером сборной России по регби, вероятно, будет иностранец 

Федерация регби России (ФРР) склоняется к тому, чтобы новым главным тренером национальной команды стал иностранец, заявил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.
"Новый главный тренер сборной России по регби-15 будет назначен по окончании чемпионата Европы. Мы склоняемся к тому, что это должен быть иностранец", — сказал Артемьев журналистам.
Ранее в понедельник стало известно, что пост главного тренера сборной покинул Александр Первухин. Исполнять обязанности главного тренера команды до конца чемпионата Европы будет ирландец Марк Макдермотт, который с августа 2016 года был тренером сборной России по нападающим.