Новым главным тренером сборной России по регби, вероятно, будет иностранец

Федерация регби России (ФРР) склоняется к тому, чтобы новым главным тренером национальной команды стал иностранец, заявил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев

"Новый главный тренер сборной России по регби-15 будет назначен по окончании чемпионата Европы. Мы склоняемся к тому, что это должен быть иностранец", — сказал Артемьев журналистам.